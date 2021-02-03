محليات

وزير الخارجية يستقبل سفير إثيوبيا بمناسبة انتهاء فترة عمله

منذ 18 دقيقة
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استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في ديوان عام الوزارة اليوم الأربعاء سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة عبدالفتاح عبدالله حسن وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

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