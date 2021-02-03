وزير الداخلية يتابع تواجد الوكلاء المساعدين في استقبال المراجعين

– حريصون على راحة وأمن المواطنين والمقيمين أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها كافة قطاعات وزارة الداخلية الخدمية وتقديمها بأفضل مستوى ممكن وذلك من خلال تذليل كافة العقبات أمام الجمهور ألكريم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.جاء ذلك خلال جولة له في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشئون الإقامة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وذلك للإشراف على آلية تطبيق التعميم الخاص بتواجد الوكلاء المساعدين في صالات المراجعين في الفترة الصباحية واستقبالهم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الفترة المسائية من 6 حتى 9 مساء.واستهل جولته بزيارة إلى الإدارة العامة للمرور تابع خلالها آلية التنظيم لاستقبال المراجعين وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وقيادات الإدارة العامة للمرور.ثم توجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور عبداللطيف البرجس، واستمع إلى شرح عن الإجراءات المتبعة لإنجاز معاملات المراجعين.كما قام بزيارة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر واستمع لشرح عن طبيعة المعاملات التي يتم إنجازها من مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد بدر البالول بحضور مدراء الإدارات.ثم قام بزيارة ميدانية إلى مديرية أمن محافظة مبارك الكبير ومديرية أمن محافظة الأحمدي والتقى بضباط وأفراد شرطة النجدة المتواجدين على رأس عملهم واستمع إلى ملاحظاتهم عن الوضع الأمني والمشاكل التي تواجههم أثناء تأدية عملهم، وقد حضر مدير أمن مديرية محافظة مبارك الكبير العميد خالد الكندري و مدير أمن مديرية محافظة الأحمدي اللواء صالح مطر، كل في قطاعه، واستمعا الى توجيهاته فيما يتعلق بالوضع الأمني في المحافظتين، واطلع الشيخ ثامر الصباح على مدى جاهزية واستعداد العناصر الأمنية وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة وأوصى باليقظة والانتباه والانتشار الأمني على مدار الساعة واكد حرص وزارة الداخلية على راحة وأمن المواطنين والمقيمين .وفي ختام الزيار،ة أبدى وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح بعض التوجيهات التي تحقق سهولة في إنجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق القوانين المنظمة منوها بضرورة أن يلتزم الجميع بالتعامل الراقي مع جميع المراجعين من أجل تقديم خدمات أمنية مميزة لأهل الكويت الكرام.