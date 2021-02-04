«الخارجية» لـ المواطنين: تجنب السفر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم





دعت الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء المواطنين ‏الكويتيين الراغبين بالسفر في الوقت الراهن إلى تجنب السفر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا والاجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفايروس وسرعة انتشاره.‏وشددت الادارة على المواطنين الذين يضطرون للسفر للضرورة القصوى إلى توفير تأمين صحي يغطي كافة الامراض بما فيها فيروس كورونا يكون صالحا طيلة فترة السفر.وأكدت أهمية الالتزام التام بالارشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات فيها مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاجراءات التي تتخذها مختلف دول العالم متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق.