الشاهين يسأل عن الارتباط بين الأنشطة التي تم غلقها وزيادة الإصابات بـ(كورونا).. ويقترح تأجيل أقساط قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

04 فبراير 2021 | | استغرب النائب أسامة الشاهين قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس لمواجهة جائحة كورونا وتزايد عدد الإصابات بها.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الصحة د. باسل الصباح يستفسر فيه عن مدى الارتباط بين الأنشطة التي تم إقفالها وبين الزيادة الإصابات بوباء كورونا ، وهل هناك ارتباط بين هذه الأنشطة التي تم اختيارها دون غيرها أم أن اختيار هذه الأنشطة من باب المزاجية والانتقائية.

وأضاف الشاهين أنه يتردد بين المواطنين أن هناك أسبابا أخرى لزيادة عدد الإصابات قد يكون من بينها استخدام بعض الحيازات أو قدوم بعض رحلات الطيران، وبالتالي لماذا وجهت الحكومة ضربة قاتلة لهذه الأنشطة التجارية دون غيرها؟

وقال الشاهين إنه في دولة القانون لا مجال للمزاجية والانتقائية ، كما أن المسائل المرتبطة بالحريات العامة وحرية التجارة يجب ألا تكون متروكة للمعايير والانطباعات الشخصية والذاتية بل يجب أن تكون مستندة إلى أساس علمي وإحصائي كأن تكون نتائج التقصي الوبائي قادت إلى هذا الاستنتاج.

من جانب آخر، أعلن الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لتأجيل أقساط القروض عن جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع غير المسجلة في الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.

وقال إن تأجيل الأقساط للمسجلين في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة قرار جيد ولكن ماذا عن بقية المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة بالصندوق مثل مشاريع التمويل الذاتي أو التي حصلت على التمويل من البنك الصناعي او البنوك التجارية؟

وأكد الشاهين أن جائحة كورونا لم تميز بأضرارها الاقتصادية بين المشاريع والأعمال الحرة، مستغربا أن يأتي التمييز من مجلس الوزراء لمشاريع دون غيرها.(إع)(أ.غ)