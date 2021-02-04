«الصحة»: سحب وتعليق مستحضر «بروفينال»

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر عن إصدار إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية قرارا بسحب وتعليق تسجيل مستحضر (بروفينال) شراب من انتاج شركة جلفار الإماراتية.وأوضح البدر لوكالة الأنباء الكويتية أن هذا الإجراء جاء بناء على التعميم الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة بلد المنشأ للمستحضر وذلك لعدم مطابقة عدد من التشغيلات للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة ووجود ترسبات غير ذائبة أعلى جدار الزجاجة لا تذوب بالرج.وأضاف أن تعليق تسجيل المستحضر في دولة الكويت سيستمر لحين التحقق من مطابقة التشغيلات الجديدة للمواصفات المعتمدة لافتا إلى أن التشغيلات غير المطابقة للمواصفات غير متوفرة في دولة الكويت.وأشار إلى أنه منذ عام 2018 لم يتم التصريح بالتداول لمستحضر (بروفينال) شراب مؤكدا أن أي دواء يجب أن يخضع للتحليل للتأكد من جودته بمختبرات إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية قبل السماح بتداولها.