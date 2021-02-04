الطريجي مطالبا بإعادة النظر في القرارات الحكومية: مكافحة الوباء ليست مبررا للإضرار بحياة المواطنين

04 فبراير 2021 | | دعا النائب د.عبد الله الطريجي مجلس الوزراء إلى مراجعة قراراته الصادرة عن اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، لا سيما تلك التي يتضرر منها الشباب الكويتي في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على قيام الحكومة بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في محاصرة الوباء من دون الإضرار بالكيانات الاقتصادية.

وأضاف في تصريح صحافي، إن الكل متفق على ضرورة تكاتف الجهود من أجل محاصرة والقضاء على فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ أشكالا متحورة مقلقة للسلطات الصحية في جميع دول العالم، إلا أن هذا ليس مبررا لاتخاذ قرارات ارتجالية تنعكس سلبا على حياة المواطنين، وهو ما ينبغي إعادة النظر فيه.

وذكر الطريجي إن المستغرب في القرارات الحكومية الأخيرة أنها تضيق على الناس في حياتهم داخل البلاد ، لكنها تسمح بدخول الآلاف عبر المطار مع ما يشكله هذا الأمر من زيادة فرص انتشار الفيروس، خصوصا مع ضبط شهادات PCR مزورة مع الكثيرين منهم.(ع.إ)(أ.غ)