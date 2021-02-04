الفريق النهام يصدر تعميماً يقضي بالتزام كافة منتسبي «الداخلية» بالتدابير الصحية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ونظراً للوضع الوبائي الصحي الإقليمي وتداعيات الإجراءات المترتبة على انتشار الإصابة بفيروس (کوفید – 19) المستجد وتعزيز الأمن الصحي بالبلاد، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام تعميماً يقضي بالتزام كافة منتسبي وزارة الداخلية ( عسكريين – مدنيين – مهنيين ) بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة عند تعاملهم أو اختلاطهم مع الغير في جميع الأماكن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.