محليات

الفريق النهام يصدر تعميماً يقضي بالتزام كافة منتسبي «الداخلية» بالتدابير الصحية

منذ 43 دقيقة
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ونظراً للوضع الوبائي الصحي الإقليمي وتداعيات الإجراءات المترتبة على انتشار الإصابة بفيروس (کوفید – 19) المستجد وتعزيز الأمن الصحي بالبلاد، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام تعميماً يقضي بالتزام كافة منتسبي وزارة الداخلية ( عسكريين – مدنيين – مهنيين ) بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة عند تعاملهم أو اختلاطهم مع الغير في جميع الأماكن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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