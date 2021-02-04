الفضالة يطالب مجلس الوزراء بمراجعة قرارغلق الأنشطة التجارية

04 فبراير 2021 | | طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار إغلاق المشاريع التجارية لعدم زيادة أضرار ومآسي أصحاب المشاريع والمتوسطة، مؤكدا أن الخلل في زيادة عدد الإصابات بـ (كوونا) يتركز في السماح بالدخول عبر المنافذ البرية والجوية.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تبرير الحكومة زيادة عدد حالات الإصابة بوباء كوفيد ١٩ بأنه ناتج عن الأنشطة التي جاءت القرارات بإغلاقها هو (لي لعنق الحقيقة).

وشدد على ضرورة غلق المطار سواء بشكل مباشر أو عن طريق الترانزيت، مؤكدا أن المشكلة هي في السماح بالدخول عبر المطار وتحديدا من جاليات دول معينة تقوم بتزوير شهادات (بي سي آر) .

واستغرب الفضالة أن تتحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي عن أن من أسباب ازدياد الحالات المناسبات الاجتماعية وفي المقابل تتجه لإغلاق بعض الأنشطة التجارية.

وطالب الفضالة مجلس الوزراء بمراجعة قرارغلق الأنشطة التجارية، لافتا إلى أن الشعب الكويتي مرت عليه مناسبات وانتخابات برلمانية شارك بها عدد هائل من المواطنين ولم نشهد زيادة في عدد الإصابات.

وقال “وزير الصحة في البداية كان يقول أستحلفكم بالله والآن يقول اتقوا الله في الكويت”، متسائلا “أفلا تتقون الله أنتم عندما تصرح وزيرة الهجرة المصرية بمحاولة إدخال أكبر قدر من الجالية المصرية قبل غلق المطار؟“.

وأضاف “أنتم مصرون على فتح المطار أمام بعض الجاليات التي تزور فحص الـبي سي آر، وبالتالي أنتم اتقوا الله في الكويتيين وكفوا أيديكم عنهم، والتزموا بإجراءاتكم وكونوا حاسمين بها وواجهوا الغير خصوصا من بعض الدول والجاليات التي تزور فحص البي سي آر”.(إع)(أ.غ)