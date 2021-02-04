«المعلومات المدنية»: الإعلان الإلكتروني من أهم محطات نجاح تطبيق «هويتي»

أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن الإعلان الإلكتروني يعتبر من أهم محطات نجاح تطبيق (هويتي).وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن هذا النجاح ثمرة جهود كبيرة وتعاون بناء بين الهيئة ووزارة العدل ويحقق الغرض الأهم من اطلاق هذا التطبيق وهو استخدامه في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص من حيث التعرف على الهوية الرقمية والتصديق والتوقيع الالكتروني.وأضاف العسعوسي أن الهيئة وقعت حوالي 80 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية مختلفة ومع القطاع الخاص حيث تم ربط البعض منها مع تطبيق (هويتي) لاطلاق خدماته والاستفادة منه مشيرا إلى أنه سيتم ربط بقية الجهات قريبا.وأفاد “نقطف اليوم ثمرة جهد بدأ من المرحلة التشريعية في تعديل قانون الاعلان الخاص بوزارة العدل إذ كانت الهيئة مع وزارة العدل جنبا الى جنب في هذا المضمار باجتماعات اللجنة التشريعية في مجلس الامة وصولا الى اصدار القانون وتشكيل الفرق الفنية اللازمة لتحويل هذا التشريع الى واقع ملموس خلال وقت زمني قياسي قصير”.ودعا المواطنين والمقيمين الى ضرورة تنزيل تطبيق (هويتي) وتحديث بيانات الهاتف والايميل لضمان وصول الاعلان الاكتروني إليهم.وتقدم بالتهنئة إلى وزارة العدل ممثلة بالوزير الدكتور نواف الياسين ووكيل الوزارة عمر الشرقاوي على تدشين الاعلان الالكتروني باستخدام تطبيق (هويتي) الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتنفيذه على أرض الواقع.