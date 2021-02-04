المناور يناشد سمو رئيس الوزراء مراعاة المواطنين المتضررين من القرارات الحكومية لمواجهة (كورونا)

04 فبراير 2021 | | طالب النائب أسامة المناور سمو رئيس مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات عاجلة للنظر في أحوال المواطنين المتضررين جراء القرارات الحكومية المتخذة على خلفية جائحة كورونا.

وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الحكومة فاجأتنا بالأمس بقرارات ارتجالية وغير مدروسة دون النظر في عواقب الأمور.

وأشار إلى أن هناك حزمة قرارات بخصوص جائحة كورونا لم تراعي فيها الحكومة التاجر الكويتي البسيط، مضيفاً أن هناك قناعة لدى الشعب الكويتي بوجود شيء مجير لمصلحة فئة من التجار.

واعتبر أن التعليم أفسد بسبب المدارس الخاصة وأن مستوى الصحة العامة أفسد بسبب المستشفيات الخاصة.

وقال إن الحكومة سمحت بفتح المطارات واستقبال القادمين الى الكويت ما تسبب في دخول كورونا إلى البلاد، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في فتح المطارات.

ورأى أن الإجراءات الحكومية المتخذة اليوم تسببت في أضرار كبيرة على المواطنين وللأسف لم تعالج، معتبراً أن المعالجة الرئيسية تكون أولاً بغلق المطار ثم بدعم المستثمر الصغير.

وأعلن المناور عن تقدمه باقتراح بقانون يتعلق بالحزمة الاقتصادية بمعنى أن بعض دول الخليج وصلت الى الحزمة الاقتصادية الخامسة وللآن لم تقدم الكويت أي حزمة.

وأضاف أن جلسات مجلس الأمة معطلة والحكومة لم تشكل بعد فمن الطبيعي ألا يطرح هذا الاقتراح للمناقشة؟، مضيفاً أن الناس تئن من وطأة الضغوط عليها فالوضع الاقتصادي سيء جداً.

وطالب المناور بضرورة النظر الى هؤلاء المواطنين فالمؤجر لم يرحمهم ولا الممول ينتظرهم والعامل ينظر الى راتبه ولا يهمه الوضع الجاري.(ع.إ)