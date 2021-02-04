المنفوحي: إيقاف الأنشطة في الأندية الصحية والصالونات والمنتجعات

– غلق صالات استقبال المطاعم من الـ 8 مساء حتى الـ5 فجرا– غلق الأنشطة التجارية اعتبارا من الأحد المقبل من الـ 8 مساء حتى الـ 5 فجرا– استثناء منافذ التسوق الغذائية والتموينية والمستلزمات الصحية أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قراراً إدارياً يقضي بإغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الثاني باستثناء منافذ التسوق للإغذية والمستلزمات الصحية والتموينية. وأكد المنفوحي على إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الثاني على أن يكتفي بالطلبات الخارجية والتوصيل . وأشار في قراره إلى إيقاف العمل بأنشطة الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية التي تتضمن الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية. وشدد على جميع المحلات بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها بهذا القرار الإلتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة تجنبا للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.