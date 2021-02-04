بعد بلوغ قبل نهائي كأس إسبانيا.. لماذا هاجم كومان سان جرمان؟

رغم أن برشلونة كان يخوض مباراة أمام غرناطة في كأس ملك إسبانيا، الأربعاء، فإن مديره الفني رونالد كومان شن هجوما على باريس سان جرمان الفرنسي في أعقاب اللقاء الذي انتهى بفوز مثير للفريق الكتالوني بنتيجة 5-3.

وعاد برشلونة من بعيد عندما عادل نتيجة اللقاء في الدقائق الأخيرة من التأخر صفر-2 إلى التعادل 2-2، ثم نشط في الوقت الإضافي لينهي اللقاء بفوز كبير ويتأهل لنصف نهائي الكأس.

لكن كومان استغل المؤتمر الصحفي بعد المباراة، واتهم منافسه باريس سان جرمان بالضغط على فريقه قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا، بالحديث عن احتمال انضمام نجم الفريق ليونيل ميسي إلى بطل فرنسا.

وأبدى أنخيل دي ماريا ونيمار ولياندرو باريديس رغبتهما في انضمام ميسي إلى باريس سان جرمان، كما تحدث ليوناردو المدير الرياضي للفريق الشهر الماضي، عن ترحيب الإدارة بضم ميسي.

وقال كومان: “أعتقد أن حديث العديد من الأشخاص في باريس سان جرمان عن ميسي وهو لاعب في برشلونة ينم عن عدم احترام. باريس سان جيرمان يحاول التأثير على مواجهتنا”.

ويستضيف برشلونة منافسه الفرنسي في ذهاب دور الـ16 في 16 فبراير الجاري، قبل أن يخرج لمواجهته في الإياب في العاشر من مارس.

وكان برشلونة قدم أحد أبرز الانتفاضات في تاريخ دوري الأبطال، عندما قلب خسارته في الذهاب صفر-4 إلى فوز 6-1 إيابا، في دور الـ16 من عام 2017.

ومن جهة أخرى، كال كومان المديح لقدرة كرة القدم على الإثارة، بعدما قلب فريقه تأخره إلى فوز 5-3 على غرناطة بعد وقت إضافي.

وقال المدرب الهولندي: “هذا رائع. كرة القدم مذهلة. أول ما أريد الإشادة به الليلة هو القوة الذهنية لفريقي، فلم يتوقف عن محاولة الفوز”.

وسدد برشلونة 3 مرات في العارضة في الوقت الأصلي، وأنقذ آرون إسكاندل حارس غرناطة عدة فرص، لكن الفريق الكتالوني تأخر صفر-2 وكان على وشك الخروج قبل أن يحرز أنطوان غريزمان هدفا في الدقيقة 88، ثم أدرك جوردي ألبا التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأضاف غريزمان وفرانكي دي يونغ وألبا 3 أهداف في الوقت الإضافي، بينما هز فيدي فيكو الشباك لغرناطة من ركلة جزاء.

وقال كومان: “كرة القدم ظلمتنا في الشوط الأول حيث بدأنا المباراة بقوة، لكننا ارتكبنا خطأ بالاعتماد على أداء جمالي داخل منطقة جزاء فريقي حيث لا يمكنك فعل ذلك، وكلفنا هذا الهدف الأول”.

وتابع: “كنا نعلم أننا غير محظوظين. أتيحت لنا عدة فرص لكن الكرة لم تدخل المرمى سواء أنقذها الحارس أو اصطدمت في الإطار، لكن الفوز كان مستحقا في النهاية بسبب نهجنا”.

وعاد برشلونة من بعيد عندما عادل نتيجة اللقاء في الدقائق الأخيرة من التأخر صفر-2 إلى التعادل 2-2، ثم نشط في الوقت الإضافي لينهي اللقاء بفوز كبير ويتأهل لنصف نهائي الكأس.

لكن كومان استغل المؤتمر الصحفي بعد المباراة، واتهم منافسه باريس سان جرمان بالضغط على فريقه قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا، بالحديث عن احتمال انضمام نجم الفريق ليونيل ميسي إلى بطل فرنسا.

وأبدى أنخيل دي ماريا ونيمار ولياندرو باريديس رغبتهما في انضمام ميسي إلى باريس سان جرمان، كما تحدث ليوناردو المدير الرياضي للفريق الشهر الماضي، عن ترحيب الإدارة بضم ميسي.

وقال كومان: “أعتقد أن حديث العديد من الأشخاص في باريس سان جرمان عن ميسي وهو لاعب في برشلونة ينم عن عدم احترام. باريس سان جيرمان يحاول التأثير على مواجهتنا”.

ويستضيف برشلونة منافسه الفرنسي في ذهاب دور الـ16 في 16 فبراير الجاري، قبل أن يخرج لمواجهته في الإياب في العاشر من مارس.

وكان برشلونة قدم أحد أبرز الانتفاضات في تاريخ دوري الأبطال، عندما قلب خسارته في الذهاب صفر-4 إلى فوز 6-1 إيابا، في دور الـ16 من عام 2017.

ومن جهة أخرى، كال كومان المديح لقدرة كرة القدم على الإثارة، بعدما قلب فريقه تأخره إلى فوز 5-3 على غرناطة بعد وقت إضافي.

وقال المدرب الهولندي: “هذا رائع. كرة القدم مذهلة. أول ما أريد الإشادة به الليلة هو القوة الذهنية لفريقي، فلم يتوقف عن محاولة الفوز”.

وسدد برشلونة 3 مرات في العارضة في الوقت الأصلي، وأنقذ آرون إسكاندل حارس غرناطة عدة فرص، لكن الفريق الكتالوني تأخر صفر-2 وكان على وشك الخروج قبل أن يحرز أنطوان غريزمان هدفا في الدقيقة 88، ثم أدرك جوردي ألبا التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأضاف غريزمان وفرانكي دي يونغ وألبا 3 أهداف في الوقت الإضافي، بينما هز فيدي فيكو الشباك لغرناطة من ركلة جزاء.

وقال كومان: “كرة القدم ظلمتنا في الشوط الأول حيث بدأنا المباراة بقوة، لكننا ارتكبنا خطأ بالاعتماد على أداء جمالي داخل منطقة جزاء فريقي حيث لا يمكنك فعل ذلك، وكلفنا هذا الهدف الأول”.

وتابع: “كنا نعلم أننا غير محظوظين. أتيحت لنا عدة فرص لكن الكرة لم تدخل المرمى سواء أنقذها الحارس أو اصطدمت في الإطار، لكن الفوز كان مستحقا في النهاية بسبب نهجنا”.