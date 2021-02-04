بلدية «حولي»: تحرير 18 مخالفة ورفع 15 سيارة مهملة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي تنفيذ جولات ميدانية في عموم مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام للمحافظة من خلال رفع السيارات المهمله والقوارب والمعدات الثقيله من الساحات والشوارع فضلا عن التأكد من إلتزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعه بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم ، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة يولي إهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية الدورية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة . وأكد الجبعه على أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقوم بتنفيذ جولات ميدانية دوريه لرصد السيارات المهمله والقوارب بالساحات والشوارع ويقوم بالتعامل معها على الفور بوضع ملصق ((X وبعد إنتهاء المدة القانونية لوضع الملصق يتم رفعها بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، مشيرا في هذا الخصوص على أن الجولات أسفرت عن رفع 15 سياره مهمله و5 قوارب وجرافه وتنكر وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز البلدية إلى جانب تحرير 10 كتب للإفراج عن 10 سيارات وتحرير 18 مخالفة إستغلال مساحه لمحلات تجارية لعدم إلتزامهم بالشروط والضوابط المقررة بلائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق وإستغلالهم مساحات فوق المساحه المرخصة لهم من قبل البلدية . وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.