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“ذوي الإعاقة”: البدء بتطعيم نزلاء دور الرعاية بالتعاون مع “الصحة”

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اعلنت نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هنادي المبيلش عن البدء اليوم الاربعاء بتطعيم نزلاء دور الرعاية في الهيئة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعاون مع وزارة الصحة.وقالت المبيلش في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان ادارة الرعاية قامت بالتواصل مع جميع اولياء امور المعاقين في الدور لاخذ موافقاتهم رسميا قبل إعطاء الجرعات.واوضحت انه تم تدريب المختصين من موظفي ادارة المركز الطبي التأهيلي في الهيئة لاعطاء الجرعات للنزلاء وبناء عليه تم تدشين عملية التطعيم بالبدء بالحالات للاعمار فوق 65 عاما من النزلاء ممن لديهم موافقات مشيرة الى انه سيتم تطعيم الحالات تباعا ابتداء من يوم الاحد القادم بإشراف المركز الطبي في الهيئة وممثلي وزاره الصحة.واعربت المبيلش عن الشكر الجزيل للمسؤولين في وزاره الصحة على تجاوبهم وحضورهم وجميع الاستعدادات والجهود التنسيقية مع الهيئة لاتمام عملية تطعيم النزلاء.

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