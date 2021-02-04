كلوب يلوم “الإرهاق الذهني” على الهزيمة الجديدة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لم يكن جاهزا من الناحية الذهنية خلال الهزيمة 1-صفر أمام ضيفه برايتون، الأربعاء، لتتلقى آماله في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة قوية.

وبدا أن ليفربول استعاد لمسته الهجومية الساحرة بعد فوزين متتاليين خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد لكنه لم يقدم الكثير أمام برايتون.

وفشل حامل اللقب في هز الشباك للمرة الثالثة على التوالي في ملعبه في الدوري وسدد كرة واحدة على المرمى وأصبح يتأخر بسبع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال كلوب “لعبنا أمام فريق جيد، هذا واضح. بدا أننا غير جاهزين من الناحية الذهنية. (برايتون) استحق الفوز.

“أردنا اللعب بشكل أفضل. فقدنا العديد من الكرات في مواقف جيدة. أعلم أن لاعبي فريقي باستطاعتهم تمرير الكرة من مكان إلى آخر لكن اليوم لم نستطع إيصالها للمكان الآخر”.

وأضاف “مررنا بأسبوع صعب. لم نكن مستعدين الليلة وبحدوث ذلك يجب علينا العثور على وسيلة”.

ولم يواجه ليفربول مشكلة في العثور على هذه الوسيلة في آخر موسمين لكن فجأة، على الأقل في أنفيلد، أصبح الفريق يفتقر للإبداع.

ولم تتح فرصة لمحمد صلاح متصدر قائمة هدافي الدوري وعندما حصل عليها أطاح بالكرة فوق العارضة.

وجاء غياب ساديو ماني للإصابة ليزيد من متاعب ليفربول، كما عانى الفريق في الدفاع ليخسر على ملعبه أمام برايتون لأول مرة في الدوري منذ 1982.

وبالنظر إلى افتقار كلوب للحلول الدفاعية بعد إصابة فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب كان من الغريب جلوس بن ديفيز الوافد الجديد على مقاعد البدلاء.

وقال كلوب “التفسير الوحيد الآن هو أننا مرهقون على الجانب الذهني بشكل أو بآخر.

“اتيحت لنا بعض الفرص لكن (برايتون) استحق الفوز. علينا الدفاع والركض كثيرا، لا توجد أي خطة في العالم تجعلك دائما في المكان الصحيح”.

وأضاف “الاستحواذ على الكرة هي أفضل وسيلة للدفاع أمام فرق مثل هذه لكننا لم نستطع فعل ذلك اليوم. كان أسبوعا صعبا والليلة لم تكن كافية”.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب “سيتي متألق وعلينا إيجاد الحلول”.

وبدا أن ليفربول استعاد لمسته الهجومية الساحرة بعد فوزين متتاليين خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد لكنه لم يقدم الكثير أمام برايتون.

وفشل حامل اللقب في هز الشباك للمرة الثالثة على التوالي في ملعبه في الدوري وسدد كرة واحدة على المرمى وأصبح يتأخر بسبع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال كلوب “لعبنا أمام فريق جيد، هذا واضح. بدا أننا غير جاهزين من الناحية الذهنية. (برايتون) استحق الفوز.

“أردنا اللعب بشكل أفضل. فقدنا العديد من الكرات في مواقف جيدة. أعلم أن لاعبي فريقي باستطاعتهم تمرير الكرة من مكان إلى آخر لكن اليوم لم نستطع إيصالها للمكان الآخر”.

وأضاف “مررنا بأسبوع صعب. لم نكن مستعدين الليلة وبحدوث ذلك يجب علينا العثور على وسيلة”.

ولم يواجه ليفربول مشكلة في العثور على هذه الوسيلة في آخر موسمين لكن فجأة، على الأقل في أنفيلد، أصبح الفريق يفتقر للإبداع.

ولم تتح فرصة لمحمد صلاح متصدر قائمة هدافي الدوري وعندما حصل عليها أطاح بالكرة فوق العارضة.

وجاء غياب ساديو ماني للإصابة ليزيد من متاعب ليفربول، كما عانى الفريق في الدفاع ليخسر على ملعبه أمام برايتون لأول مرة في الدوري منذ 1982.

وبالنظر إلى افتقار كلوب للحلول الدفاعية بعد إصابة فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب كان من الغريب جلوس بن ديفيز الوافد الجديد على مقاعد البدلاء.

وقال كلوب “التفسير الوحيد الآن هو أننا مرهقون على الجانب الذهني بشكل أو بآخر.

“اتيحت لنا بعض الفرص لكن (برايتون) استحق الفوز. علينا الدفاع والركض كثيرا، لا توجد أي خطة في العالم تجعلك دائما في المكان الصحيح”.

وأضاف “الاستحواذ على الكرة هي أفضل وسيلة للدفاع أمام فرق مثل هذه لكننا لم نستطع فعل ذلك اليوم. كان أسبوعا صعبا والليلة لم تكن كافية”.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب “سيتي متألق وعلينا إيجاد الحلول”.