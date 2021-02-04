وزير الإسكان تفقد بيوت شرق تيماء المخصصة لـ«من باع بيته»

تفقد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي بيوت شرق تيماء المخصصة لفئة من باع بيته، ورافق الوزير بالجولة رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة ومدير عام المؤسسة العامة لرعاية السكنية م. بدر الوقيان وقياديي المؤسسة.وكشف الوزير أن الزيارة الميدانية التي قام بها جاءت من باب الحرص على تفقد الأعمال الموقعية والتأكد من سيرها وفقاً للجداول الزمنية للعقود المبرمة وبالجودة المطلوبة وحسب المواصفات الفنية.وجال د. معرفي في موقع المباني العامة شرق تيماء الذي تسلمت المؤسسة منه بداية شهر ديسمبر الماضي، مسجد محلي وسكن إمام و ٩ محطات كهرباء ومجموعة محال تجارية.وأوضح د. معرفي، أن مشروع شرق تيماء هو جزء من مشاريع المؤسسة والمخصص للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 وهم فئة من سبق و باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي لمرة واحدة وليس لديه مسكن.وتبلغ مساحة أرض البيت 300 متر مربع ومساحة البناء منه 425 متر مربع وقد تم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي والمكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات، أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم بالإضافة إلى صالة معيشة و4 حمامات و مكان للمصعد حال احتياج المواطن للقيام بتنفيذه مستقبلاً.وفي ختام الجولة تقدم د. معرفي بالشكر لكل من ساهم في إنجاز وتنفيذ هذا المشروع وبالمدة المحددة للمشروع.