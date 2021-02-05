اعتماد 13 مركزا لـ«التطعيم» في المناطق الصحية

تتجه وزارة الصحة لاعتماد 13 مركزا صحيا بجميع المناطق الصحية لتكون مراكز مساندة لـ “المراكز الرئيسية” الثلاثة للتطعيم.وستعمل هذه المراكز الـ 13 في الفترة المسائية لتخفيف الضغط عن المراكز الأصلية التي ستعمل على فترتين صباحية ومسائية.والمراكز التي تتجه الوزارة لاعتمادها هي “صباح الاحمد الصحي – شرق الاحمدي” في منطقة الاحمدي الصحية، و مراكز “شمال الصليبيخات – النهضة – الشويخ – الشعب – جابر الأحمد” الصحية بمنطقة العاصمة الصحية ، و مركز “اشبيلية – العارضية الشمالي – خيطان الجنوبي” بمنطقة الفروانية الصحية ، ومركز “صباح السالم – الصديق – سلوى” بمنطقة حولي الصحية.الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد اعتمدت 3 مراكز رئيسية للتطعيم تعمل على فترتين صباحية ومسائية، وهي “مركز الكويت للتطعيم – المسايل – النسيم”.