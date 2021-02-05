الأرصاد: طقس دافئ مع رياح نشطة مثيرة للغبار نهاراً.. مائل للبرودة ليلاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم أن يسود طقس دافئ وغائم جزئيا إلى غائم و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا بسبب الضباب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مثيرة للغبار وذلك خلال ساعات النهار.أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقةوقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 27 درجة للعظمى 14 درجة للصغرى.