«الخطوط الكويتية»: ملتزمون باللوائح والقرارات المنظمة لعقد التذاكر مع العملاء

– إجراءات نقل الركاب من الخارج يأتي تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء أوضحت الخطوط الجوية الكويتية بشأن ما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي اليوم حول اإجراءات نقل الركاب من الخارج، أن ما يتم حالياً يأتي تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر والسلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني خصوصاً ما يتعلق بعدد الركاب المسموح بنقلهم على الطائرات.وأكدت «الخطوط الكويتية» أنها ملتزمة باللوائح والقرارات المنظمة لعقد التذاكر مع العملاء ومنها تأمين سفرهم وعدم إلغائه في حالة الحجز المؤكد مؤكدين جاهزيتنا التامة لتنفيذ أي تعليمات ترد من السلطات الحكومية بهذا الشأن وخاصة بزيادة عدد الركاب المسموح لهم في ركوب الطائرة.