«الداخلية»: الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف دينار.. عقوبة عدم الالتزام بتعليمات السلطات الصحية

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الى الإلتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشان الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتطبيق كافة قرارات وتعليمات السلطات الصحية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وشددت الوزارة في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني اليوم الجمعة على أن كل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية ولن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون وقرارات وتعليمات السلطات الصحية.وقالت ان عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أميركي) أو إحدى هاتين العقوبتين.وناشدت جميع المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بقرار منع كافة أنواع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية واقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة اضافة الى منع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.