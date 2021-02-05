«الصحة» تدشن حملات تدريب الطواقم الطبية لتقديم اللقاح للراغبين

في إطار خطة العمل الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتزامنا مع توسع شريحة متلقى لقاح “كوفيد 19″، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند أن وزارة الصحة وبإشراف رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية د. حمد بستكي في قطاع الصحة العامة، دشنت حملات تدريب الطواقم الطبية في عدد من قطاعات ووزارات الدولة، وذلك لتتولي تقديم اللقاحات للراغبين بها وفق معايير الجودة والمأمونية.وأفاد الدكتور السند بأن حملات التدريب شملت الطواقم الطبية العاملة في وزارة الدفاع لتتولى تطعيم منتسبي بعض القطاعات الأمنية في البلاد.كما جرى تدريب الطواقم الطبية في شركة نفط الكويت لتتولى تقديم الخدمة لمنتسبي القطاع النفطي، وأشار السند إلى أن حملات التدريب شملت أيضا تدريب الطواقم الطبية في مركز المسائل الصحي في جنوب البلاد ومركز النسيم الصحي في شمال البلاد.كما جرى تدريب الطواقم الطبية العاملة على تقديم الرعاية الصحية في مراكز رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومراكز رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون.وأفاد بأن حملات التدريب ستتواصل لتشمل تدريب الطواقم الطبية في قطاعات وزارات أخرى في الدولة، تزامنا مع بدء التوسع في حملة التطعيم المضاد الفيروس كورونا، مثمنا في هذا الصدد جهود قسم مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة برئاسة د. حمد بستكي، وجهود جميع الطواقم الطبية، والكوادر العاملة في وزارة الصحة، وفي سائر الجهات والقطاعات.