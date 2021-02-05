«الصحة»: حالة وفاة واحدة.. و840 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 168250 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 962 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 66 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7190 حالات.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10861 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1558109 فحصا مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7ر7 بالمئة.وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 555 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 160098 حالة.