«الهلال الأحمر» تشيد بالدور البارز للمتطوعين في مساندة جهود وزارة الصحة بمركز الكويت للتطعيم

أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة بـ”الدور البارز” للمتطوعين في مساندة جهود وزارة الصحة وكوادرها العاملة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) بمركز الكويت للتطعيم ومقره أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.وقالت الأمين العام في (الجمعية) مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية () إن مشاركة نحو 80 متطوعا ومتطوعة من (الهلال الأحمر) في حملة التلقيح ضد الوباء تأتي من منطلق وطني بغية مساندة وزارة الصحة ودعم الجهود المضنية التي يبذلها أطباء الكويت منذ بداية الجائحة الصحية العالمية.وأشارت البرجس إلى الدور “المميز” للمتطوعين في مساعدة المواطن والمقيم فضلا عن العمل على تطبيق ونشر الإرشادات التي عممتها وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس ومكافحة انتشار العدوى منوهة في الوقت نفسه بجهود (الوزارة) في التصدي لتفشي الفيروس بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية.وأوضحت أن المتطوعين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تقديم كل الخدمات لقاصدي مركز التطعيم من المواطنين والمقيمين إذ “عملوا على نقل نحو 2500 شخص من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر الكراسي المتحركة فضلا عن توفير الكمامات الطبية والقفازات”.ولفتت البرجس إلى جهود جمعية الهلال الأحمر محليا وإقليميا ودوليا في سبيل تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمستحقيها في كل مكان.