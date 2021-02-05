بعد الهزيمة من الأهلي.. قائد الدحيل يتحدث عن “سبب ما جرى”

خرج قائد ومهاجم نادي الدحيل القطري، المعز علي، بتصريح غير متوقع، الخميس، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي المصري بهدف دون رد، في بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل حسين الشحات مهاجم الأهلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ونقل موقع “آس” الإسباني عن المعز علي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الدحيل بعد المباراة قال فيها: “خسرنا اليوم بسبب احترامنا الزائد لمنافسنا الأهلي المصري، خاصة في شوط المباراة الأول، الذي لم نظهر فيه بالشكل المطلوب، واستقبلنا هدفًا، لكن بشكل عام، فريقي لم يستحق الخسارة”.

وبدا التصريح غير متوقع للوهلة الأولى إذ عادة ما تنسب هزائم الفريق للاستهتار بالمنافس وليس احترامه والتأهب لمواجهة نجومه.

وأضاف: “حاولنا إدراك التعادل في الشوط الثاني بعد التغييرات التي قام بها الجهاز الفني، لكن الفريق لم يوفق في الوصول للشباك رغم الاستحواذ الواضح على الكرة طوال زمن الشوط الثاني”.

وتابع قائد نادي الدحيل، بحسب آس: “لعبنا على أرضنا ووسط جماهيرنا، وكان يمكن أن نظهر بصورة هجومية أقوى، ونسيطر بشكل أكبر، لكن لم نتمكن من ذلك، وعندما عدنا لمستوانا الحقيقي في الشوط الثاني لم ننجح في تحقيق التعادل”.

واختتم المعز علي تصريحاته قائلًا: “لكن لا بد لي أن أتقدم بالتهنئة إلى الأهلي وأتمنى له التوفيق في مشواره القادم في البطولة”.

وسيقابل الأهلي بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وانتقد عدد من مشجعي الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي مستوى فريقهم خلال المباراة، وخاصة بالشوط الثاني، متأملين أن يرتفع أداء “المارد الأحمر” أمام بطل أوروبا.

وسيتأهل الفائز في المباراة بين الأهلي وبايرن ميونيخ إلى نهائي كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير الجاري.

وسجل حسين الشحات مهاجم الأهلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ونقل موقع “آس” الإسباني عن المعز علي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الدحيل بعد المباراة قال فيها: “خسرنا اليوم بسبب احترامنا الزائد لمنافسنا الأهلي المصري، خاصة في شوط المباراة الأول، الذي لم نظهر فيه بالشكل المطلوب، واستقبلنا هدفًا، لكن بشكل عام، فريقي لم يستحق الخسارة”.

وبدا التصريح غير متوقع للوهلة الأولى إذ عادة ما تنسب هزائم الفريق للاستهتار بالمنافس وليس احترامه والتأهب لمواجهة نجومه.

وأضاف: “حاولنا إدراك التعادل في الشوط الثاني بعد التغييرات التي قام بها الجهاز الفني، لكن الفريق لم يوفق في الوصول للشباك رغم الاستحواذ الواضح على الكرة طوال زمن الشوط الثاني”.

وتابع قائد نادي الدحيل، بحسب آس: “لعبنا على أرضنا ووسط جماهيرنا، وكان يمكن أن نظهر بصورة هجومية أقوى، ونسيطر بشكل أكبر، لكن لم نتمكن من ذلك، وعندما عدنا لمستوانا الحقيقي في الشوط الثاني لم ننجح في تحقيق التعادل”.

واختتم المعز علي تصريحاته قائلًا: “لكن لا بد لي أن أتقدم بالتهنئة إلى الأهلي وأتمنى له التوفيق في مشواره القادم في البطولة”.

وسيقابل الأهلي بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وانتقد عدد من مشجعي الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي مستوى فريقهم خلال المباراة، وخاصة بالشوط الثاني، متأملين أن يرتفع أداء “المارد الأحمر” أمام بطل أوروبا.

وسيتأهل الفائز في المباراة بين الأهلي وبايرن ميونيخ إلى نهائي كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير الجاري.