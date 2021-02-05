تخريج 13 ضابط صف من الدورة المختصة بمكافحة حرائق الطائرات لمنتسبي الحرس الوطني

قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي وبحضور معاون الاسناد الإداري في الحرس الوطني العميد مهندس عصام نايف عصام، اليوم الخميس، بتخريج 13 ضابط صف من منتسبي وحدة اطفاء الحرس الوطني الملتحقين في الدورة رقم (1) المختصة في إطفاء حرائق الطائرات والمنعقدة تحت اشراف مركز اعداد رجال الإطفاء بتنفيذ من إدارة إطفاء المطارات خلال الفترة من 17 يناير وحتى 4 فبراير 2021 وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين قوة الاطفاء العام والحرس الوطني.وأشاد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي بقيادات ومنتسبي الحرس الوطني ودورهم الفاعل والرامي لتحقيق بنود بروتوكول التعاون والحث على تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الجهتين.من جانبه، أثنى معاون الاسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام على الدور الفاعل والمميز المبذول من قبل مدربين ومحاضرين قوة الاطفاء العام في تقديم أفضل خبراتهم بالتعامل مع حرائق الطائرات في سبيل تطوير وتعايش منتسبي وحدة اطفاء الحرس الوطني.حضر حفل التخريج عدد من قيادات التدريب في قوة الإطفاء العام وقيادات الحرس الوطني.