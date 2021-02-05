جامعة الكويت تستلم شبكة وخزانات المياه المعالجة رباعياً «RO»

أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي (رقم 2 ) لحزمتي الأعمال 6A و 6B والتي شملت شبكة وخزانات المياه المعالجة رباعياً (RO) 1 ، 2 ، 3 و مباني إدارية بمدينة صباح السالم الجامعية ، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة .وقال رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي أن لجنة الإستلام صادقت على الإستلام الجزئي لكل من خزان وخطوط المياه المعالجة رباعياً RO رقم (2) ضمن حزمة الأعمال 6A ، وخزاني المياه المعالجة رباعياً RO رقم (1و3) ضمن حزمة الأعمال 6B ، إلى جانب المباني المتفرقة ضمن حزمة الأعمال 6B والتي تضم مبنى الأمن والسلامة ومبنى الإسعاف ومبنى الصيانة والمشاتل .ومن الجدير بالذكر أن شبكة وخزانات المياه المعالجة رباعياً (RO) هي عبارة عن عدد 3 خرانات بسعة (37,500 مترمكعب ) لكل خزان ، إلى جانب شبكة من أنابيب المياه ذات أقطار متفاوتة بطول ( 5,350 متر ) وخطوط كابلات ألياف ضوئية بنفس الطول ، حيث يتصل كل من تلك الخزانات بشكل مترابط بأحد محطات التبريد المركزية بالحرم الجامعي ، كما يحتوي كل من الخزانات على غرفة مضخات ميكانيكية. كما أن مبنى الأمن والسلامة تبلغ مساحته ( 970 مترمربع )، بينما تبلغ مساحة مبنى الإسعاف (580 مترمربع )، أما مبنى الصيانة الأرضية والمخصص لخدمة و صيانة الأعمال الزراعية بشكل أساسي فتبلغ مساحته ( 3,500 مترمربع )، في حين تشغل المشاتل وهي عبارة عن حضانات للنباتات مساحة ( 3,750 مترمربع ).وتضم حزمة الأعمال 6A إلى جانب المرافق التي تم تسليمها جزئياً اليوم مت منها عدد 11 ملجأ بسعة 300 شخص لكل ملجأ ، و 9 وحدات مواقف سيارات علوية بطاقة استيعابية تفوق 4000 سيارة ، وأعمال تمديدات كهربائية هي أعمال كابلات 11 ك.ف. و single core وملحقاتهما. بينما تضم حزمة الأعمال 6B عدد 12 ملجأ 9 منها بسعة 300 شخص و 3 منها بسعة 150 شخص إلى جانب 4 وحدات مواقف سيارات علوية بطاقة استيعابية تفوق 1850 سيارة ، و وأعمال تمديدات كهربائية هي أعمال كابلات 11 ك.ف. و single core وملحقاتهما ، وكانت جامعة الكويت قد صادقت على الاستلام الجزئي ( رقم 1 ) لهذه المت في وقت سابق من عام 2018 .وكانت لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية باشرت أعمالها الخاصة خلال اجتماع عقد صباح يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 ، وذلك بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي الجزئي (رقم 2 ) لحزمتي الأعمال 6A و 6B بمدينة صباح السالم الجامعية ، قبل أن تنتقل اللجنة لزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشروع في حرم الشدادية الجامعي.وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كلاً من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق بالإنابة السيد/ على الأستاذ وم. ياسين الياسين الوكيل المساعد للمنشئات التربوية والتخطيط بوزارة التربية ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. علي عبد الصاحب أحمد الصالح ، و م. سبيكة خالد الزمامي ممثل وزارة الأشغال العامة وم. نجوان الياسين وم.لميس الخرافي من مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت ، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي .