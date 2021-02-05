سفارتنا لدى البحرين تدعو المواطنين للتواصل معها

دعت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين اليوم الجمعة المواطنين المتواجدين في المملكة للتواصل معها لتسجيل بياناتهم.وطالبت سفارة دولة الكويت لدى البحرين في بيان صحفي المواطنين المتواجدين في البحرين ضرورة التواصل معها عن طريق الاتصال بالهاتف الخاص بها: (0097332200300) حتى تتم خدمتهم بالشكل الكامل وذلك نظرا للظروف الراهنة.وأكدت ضرورة الالتزام بالقرارات الصحية التي تصدرها مملكة البحرين بهذا الشأن ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والابتعاد عن التجمعات.