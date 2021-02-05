سفير الاتحاد الأوروبي: الكويت شريك متزايد الأهمية ونأمل أن يكون لدينا تعاون شامل

استضاف سفير الاتحاد الأوروبي في الكويت د.كريستيان تودور في مقر اقامته المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عبدالعزيز العنجري، حيث بحثا القضايا المتعلقة بالكويت وتبادلا وجهات النظر حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والكويت بالاضافة لسياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة.وأشار السفير تودور الى أن الاتحاد الأوروبي والكويت يتمتعان بعلاقات ممتازة، كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الكويت شريكا متزايد الأهمية.وقال: «طموحنا هو أن يكون لدينا تعاون شامل ومتعدد الأبعاد، ولانغفل اشراك المراكز البحثية المستقلة والجادة مثل ريكونسنس، لما لها من دور مهم في تدعيم جسور التواصل الشعبية والتأثير ايجابا في السياسة العامة، لأن المعرفة المتخصصة التي تقدمها ستضاعف من مستوى الوعي لدى المؤسسات والأفراد في كلا الجانبين وهو ما نراه رديفا لا غنى عنه للدور الرسمي».بدوره، أشاد العنجرى بالدور المميز الذي يقوم به سفير الاتحاد الأوروبي كأول رئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، وبالعلاقات الثنائية الممتازة والتي لا تقتصر على المشاركات الرسمية فقط بل تمتد الى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقال العنجري: نسعى وفق رؤية واضحة ليكون المركز منصة حوار فعالة بمشاركة نخب في الدوائر السياسية والثقافية والعلمية والأدبية حول العالم ومنها بلاشك الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف الاستماع الى أفكارهم ونصائحهم ووجهات نظرهم حول ما يطرح من موضوعات.وقال ان المركز يسعى كنقطة التقاء وتعارف في تعزيز العلاقات الثنائية بين المجتمع الدولي والكويت».يذكر أن السفير تودور وقبل تعيينه، شغل منصب سفير رومانيا في قطر، ومدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة خارجية رومانيا وكذلك نائب السفير الروماني في سورية. خلال 18 عاما تقريبا من الخدمة في مختلف الجهات الحكومية التابعة للاتحاد الأوروبي والروماني، كما أصبح السفير تودور خبيرا في شؤون الشرق الأوسط والخليج.