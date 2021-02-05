سمو الأمير يهنئ ملكة بريطانيا بذكرى اعتلائها العرش





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى اعتلاء جلالتها العرش مشيدا سموه حفظه الله بالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها بلدها الصديق في عهد جلالتها على كافة الأصعدة ومعربا سموه رعاه الله عن اعتزازه الكبير برسوخ العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين متمنيا سموه رعاه الله لجلالتها موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اعتلاء جلالتها العرش متمنيا لجلالتها وافر الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.