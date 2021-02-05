طقس نهاية الأسبوع دافئ بالنهار مع غبار وفرصة للأمطار

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس البلاد حالة من عدم الاستقرار مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية مثيرة للغبار، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على بعض المناطق بداية من منتصف ليل اليوم حتى الساعات الأولى من نهار الأحد المقبل.وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لـ «»: إن الطقس نهار اليوم الجمعة سيكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط تدريجيا وتتراوح بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية، فيما سيكون الطقس ليلا باردا نسبيا وغائما والرياح مثيرة للغبار مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا في وقت لاحق، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية.وحول الطقس نهار غد السبت أوضح البلوشي أنه سيكون دافئا إلى معتدل وغائما والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة مع فرصة لسقوط حبات البرد أحيانا على بعض المناطق.وأشار البلوشي إلى أن طقس السبت ليلا سيكون باردا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مع فرصة لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.