قنصليتنا في جدة تدعو المواطنين إلى التواصل معها

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين الموجودين في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية إلى التواصل معها وتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل الخاصة بهم.وقالت القنصلية في بيان صحفي إن ذلك يأتي لأهمية التواصل معهم في حال الحاجة لذلك ونظرا لما يشهده العالم من تزايد في أعداد الاصابات ومعدلات العدوى بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت للحد من ذلك الانتشار ومنها تقليص أعداد القادمين الى الكويت.وبينت القنصلية أن التواصل معها من خلال الارقام التالية: رقم القنصلية 00966126597999 رقم طوارئ القنصلية 00966535571133 ودعت القنصلية المواطنين الكويتيين بالمنطقة الغربية بالسعودية الى التقيد بالاجراءات الوقائية والارشادات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس (كورونا) في المملكة.