كمبيوتر أبل أصلي عمره 45 عاما للبيع بـ 1.5 مليون دولار

تخيلوا.. جهاز كمبيوتر “أثري” بكل معنى الكلمة، وهو واحد من 6 طرازات فقط من جهاز “أبل-1” الخشبي، الذي صنعه مؤسسا أبل ستيف جوبز وستيف وزنياك، في أبريل 1976 وما زال يعمل.

هذا الجهاز، الذي صنعت حاويته من خشب “كوا” الصلب الأصلي، معروض للبيع بسعر يصل إلى 1.5 مليون دولار، مع العلم أنه الجهاز الوحيد الذي يوجد في القطاع الخاص، بينما الأجهزة الخمسة الأخرى توجد في المتاحف.

وتتضمن صفقة بيع “أبل-1″، جهاز تلفزيون سوني “تي في-115” القديم، والذي كان بمثابة شاشة الكمبيوتر التي أوصى بها جوبز نفسه، وفقا لصحيفة “ذي صن” البريطانية.

الجدير بالذكر أنه تم تصميم جهاز “أبل-1” وصنعه يدويا عندما انطلقت شركة أبل من مرآب منزل والدي ستيف جوبز في ماونتن فيو، بولاية كاليفورنيا.

وقال مالك الجهاز، كريشنا بليك، الذي يقيم في الولايات المتحدة، وكان قد حصل عليه في العام 1978، أي بعد عامين من صنعها: “هذه القطعة من التكنولوجيا الأصلية أصبحت الآن تحفة فنية يمكن الحصول عليها، ولا يمكن استبدالها أبدا”.

وأوضح بليك أن كمبيوتر “أبل-1” محفوظ حاليا في قبو بنك في فلوريدا لحفظه في مكان آمن.

وقال إنه مستعد لتسليم الكمبيوتر باليد، حيث أنه قيم جدا لشحنه بشكل مستقل.

وتشمل صفقة البيع نسخا رقمية من كتيبات المالك الأصلية، والمخططات، والدليل الأساسي، وواجهة الكاسيت، والأدلة.أما البرنامج فيشتمل

على بعض الألعاب الأساسية واختبارات الذاكرة وفيديو للذكرى الثلاثين لصناعة الجهاز.

هذا الجهاز، الذي صنعت حاويته من خشب “كوا” الصلب الأصلي، معروض للبيع بسعر يصل إلى 1.5 مليون دولار، مع العلم أنه الجهاز الوحيد الذي يوجد في القطاع الخاص، بينما الأجهزة الخمسة الأخرى توجد في المتاحف.

وتتضمن صفقة بيع “أبل-1″، جهاز تلفزيون سوني “تي في-115” القديم، والذي كان بمثابة شاشة الكمبيوتر التي أوصى بها جوبز نفسه، وفقا لصحيفة “ذي صن” البريطانية.

الجدير بالذكر أنه تم تصميم جهاز “أبل-1” وصنعه يدويا عندما انطلقت شركة أبل من مرآب منزل والدي ستيف جوبز في ماونتن فيو، بولاية كاليفورنيا.

وقال مالك الجهاز، كريشنا بليك، الذي يقيم في الولايات المتحدة، وكان قد حصل عليه في العام 1978، أي بعد عامين من صنعها: “هذه القطعة من التكنولوجيا الأصلية أصبحت الآن تحفة فنية يمكن الحصول عليها، ولا يمكن استبدالها أبدا”.

وأوضح بليك أن كمبيوتر “أبل-1” محفوظ حاليا في قبو بنك في فلوريدا لحفظه في مكان آمن.

وقال إنه مستعد لتسليم الكمبيوتر باليد، حيث أنه قيم جدا لشحنه بشكل مستقل.

وتشمل صفقة البيع نسخا رقمية من كتيبات المالك الأصلية، والمخططات، والدليل الأساسي، وواجهة الكاسيت، والأدلة.أما البرنامج فيشتمل

على بعض الألعاب الأساسية واختبارات الذاكرة وفيديو للذكرى الثلاثين لصناعة الجهاز.