وزير الداخلية يؤكد ضرورة فرض الانضباط والالتزام بالقانون لتحقيق الأمن والاستقرار





أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، أمس، ضرورة اليقظة والانتباه في متابعة الحالة الأمنية في البلاد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون لتحقيق الأمن والاستقرار.جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها وزير الداخلية إلى نطاق محافظة الجهراء للاطلاع على الأحوال الأمنية ومدى استقرارها للوقوف على الحالة الأمنية ومدى الاستعداد والجاهزية في القطاعات الميدانية بالوزارة بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة.وذكر البيان أن وزير الداخلية بدأ بجولة في شوارع المنطقة ومتابعة الحالة الأمنية والمرورية ثم قام بزيارة إلى مديرية أمن المحافظة واطلع على سير الإجراءات الأمنية المتبعة فيها ومدى جاهزية واستعداد العناصر الأمنية وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة.وأضاف انه انتقل إلى مخفر شرطة (سعد العبدالله) وسجل بعض الملاحظات في دفتر الأحوال الخاص بها كما قام بجولة ميدانية في نطاق منطقة (سعد العبدالله).وأشار البيان إلى توجه وزير الداخلية في جولته الميدانية المفاجئة بعد ذلك إلى مخفر (كبد) وعدد من الدوريات الأمنية المنتشرة في نطاق منطقة (كبد) والتقى أفراد رجالها المتواجدين على رأس عملهم واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول الوضع الأمني والصعاب التي يمكن أن تواجههم أثناء تأدية عملهم.وأوضح أن وزير الداخلية قدم في ختام الزيارة بعض التوجيهات التي تحقق سرعة وسهولة إنجاز الخدمات اليومية للمواطنين والمقيمين وأوصى بضرورة اليقظة والانتباه والانتشار الأمني والاستعداد التام على مدار الساعة لتلبية نداء الواجب الوطني مؤكدا حرص وزارة الداخلية على راحة وأمن المواطنين والمقيمين.وأفاد البيان أن وزير الداخلية أعرب عن تقديره لجهود رجال المؤسسة الأمنية مشيدا بتفانيهم في العمل وتأدية الواجبات المنوطة بهم ومؤكدا ثقته بهم وبإخلاصهم وتحمل مسؤولياتهم في مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار.