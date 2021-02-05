“8 / 2” .. تغريدة مثيرة للجدل للبايرن تتوعد الأهلي المصري

أثارت تغريدة نشرها نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم على حسابه على تويتر عقب تأهل النادي الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فريق الدحيل القطري بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ونشر النادي البافاري تغريدة تقول: موعدنا الاثنين 8 2، الأمر الذي آثار الجدل وفسرت التغريدة على أنها إشارة إلى هزيمة نادي برشلونة الكبيرة بهذه النتيجة أمام البايرن.

وكان قد تلقى النادي الكاتالوني هزيمة من العيار الثقيل أمام البافاري في ربع نهائي أبطال أوروبا في الموسم الماضي بثمانية أهداف لهدفين.

ورد الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تغريدة بايرن ميونخ بالقول: ” نسور الأهلي مستعدة “.

وانتقد عدد من مشجعي الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي مستوى فريقهم خلال المباراة التي جمعتهم أمام الدحيل، وخاصة بالشوط الثاني، متأملين أن يرتفع أداء “المارد الأحمر” أمام بطل أوروبا.

وسيتأهل الفائز في المباراة بين الأهلي وبايرن ميونيخ إلى نهائي كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير الجاري.

ونشر النادي البافاري تغريدة تقول: موعدنا الاثنين 8 2، الأمر الذي آثار الجدل وفسرت التغريدة على أنها إشارة إلى هزيمة نادي برشلونة الكبيرة بهذه النتيجة أمام البايرن.

وكان قد تلقى النادي الكاتالوني هزيمة من العيار الثقيل أمام البافاري في ربع نهائي أبطال أوروبا في الموسم الماضي بثمانية أهداف لهدفين.

ورد الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تغريدة بايرن ميونخ بالقول: ” نسور الأهلي مستعدة “.

وانتقد عدد من مشجعي الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي مستوى فريقهم خلال المباراة التي جمعتهم أمام الدحيل، وخاصة بالشوط الثاني، متأملين أن يرتفع أداء “المارد الأحمر” أمام بطل أوروبا.

وسيتأهل الفائز في المباراة بين الأهلي وبايرن ميونيخ إلى نهائي كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير الجاري.