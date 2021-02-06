“اتحاد التطبيقي”: مكافأة التخصصات النادرة.. خلال أيام





قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صالح الجاركي إن الاتحاد تلقى كثير من الاستفسارات بشأن مشكلة يعانون منها منذ سنوات وهي مشكلة تأخر صرف مكافأة التفوق ومكافأة التخصصات النادرة، مؤكدا أن هذا التأخير مرفوض من الاتحاد حيث كان يتوجب الصرف منذ عام تقريبا، وأن الاتحاد لن يقبل بأي تأخير لمستحقات الطلبة سواء الإعانة أو مكافأتي التفوق والنادر أو أي مستحقات أخرى.وأضاف الجاركي أن هذه المستحقات حق أصيل للطلبة ويجب صرفها في مواعيدها المقررة دون تأخير، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بدوره تجاه هذا التأخير، فمنذ تولى المسئولية منذ أقل من شهرين بادر بالتواصل مع عمادة شئون الطلبة وكذلك مع الإدارة المالية أكثر من مرة سواء بمكاتبات رسمية أو تفاهمات شفهية سعيا من الاتحاد لحل المشكلة، لافتا إلى أن الاتحاد تقدم بكتاب لعمادة شئون الطلبة لسرعة الصرف، وكتاب ثان للاستفسار عن اسباب التأخير، وكتاب ثالث لفتح تحقيق ومحاسبة المسئول عن تأخر الصرف.وأوضح أنه وفي آخر تواصل له مع الإدارة المالية تلقى وعدا بأن عملية صرف مكافأة التخصصات النادرة ستكون في غضون أيام، متمنيا الوفاء بالوعد والعمل على عدم تكرار هذا التأخير.