«الجامعة»: بدء تقديم طلبات الالتحاق للفصل الثاني.. 6 مارس المقبل

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د.مشعل الغربللي أن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2021/2020 يبدأ 6 مارس المقبل، إلكترونياً للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية من غير أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط)، حيث يستمر التقديم حتى 15 مارس المقبل.وقال الغربللي في تصريح صحافي: إن الطلبة من فئات القبول الأخرى يمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ، خلال الفترة من 9 حتى 15 مارس المقبل، أثناء ساعات الدوام الرسمي.وأشار إلى أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن (70%) للقسم العلمي و(78%) للقسم الأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم التي يكون القبول فيها وفقاً لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية، مؤكداً أن الذين يرغبون في التقدم إلى أي تخصص يجب أن يكونوا مستوفين لهذه الحدود الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى، ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.وأوضح أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي: http://portal.ku.edu.kw/admission، حيث يمكن للطلبة المذكورين سلفاً تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من خلال هذا الموقع.وذكر أن الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي الثانوية الأميركية والإنكليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الانترنت وتم قبولهم للفصل الدراسي الثاني وأعلنت أسماؤهم وتخصصاتهم مع نتائج قبول الفصل الأول سيتم اعتماد قبولهم واستلام المستندات الثبوتية منهم التي تؤكد صحة البيانات التي تم قبولهم على أساسها خلال الفترة من17 حتى 22 مارس، وفقاً لمواعيد محددة سيتم إرسالها إليهم عبر هواتفهم النقالة المذكورة ضمن بياناتهم لمراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ، أما خريجو النظام الموحد والمعهد الديني فعليهم الدخول على طلب الالتحاق وسداد رسوم (10) دنانير عن طريق خدمة الدفع (k-net) دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل، علماً أن على من يرغب بتغيير تخصصه الدخول إلى نظام القبول الإلكتروني في الفترة من 6 الى 15 مارس، وإلغاء طلبه القديم ومن ثم تقديم طلب التحاق جديد.وأكد الغربللي أنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبين عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها، وفقاً لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.وأشار إلى أن نسب القبول الدنيا المحددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها أقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه الحدود هي (65%) للقسم العلمي و(72%) للقسم الأدبي، على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.وبين الغربللي بأن على طلبة المدارس الثانوية الإنكليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونياً خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم في ضوء النسب الدنيا للقبول في الجامعة، مؤكداً أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق.وختم بأن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني إلى جامعة الكويت والمنح الثقافية اعتباراً من 21 فبراير، وتستمر حتى 25 مارس المقبل.