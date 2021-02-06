“الصحة”: اعتماد 15 مركزاً صحياً بجميع المحافظات لتقديم لقاح “كورونا”





أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اعتماد 15 مركزا صحيا في محافظات البلاد المختلفة لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال السند في تصريح صحفي اليوم السبت أنه تم توزيع المراكز ال15 بمعدل ثلاث مراكز في كل منطقة صحية في الفترة الحالية على أن يبدأ العمل بمركزي (النسيم) و(المسايل) غدا الأحد.وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة العمل الوطنية التي تهدف إلى توسعة شريحة متلقي اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).وأوضح أن قائمة المراكز الصحة ال15 تشمل في منطقة العاصمة كلا من مراكز (حمد الحميضي وشيخة السديراوي ومساعد حمد الصالح وشمال غرب الصليبخات) فيما تشمل بمنطقة حولي مراكز (عبدالرحمن الزيد والصديق وسلوى التخصصي).وأشار الى أنه في منطقة الفروانية ستشمل مراكز (متعب عبيد الشلاحي والعارضية الشمالي وخيطان الجنوبي) أما في منطقة الأحمدي فتشمل مراكز (المسايل وصباح الأحمد الصحي E وشرق الأحمدي) وفي الجهراء تشمل مراكز (النسيم وجابر الأحمد الصحي 1 والنهضة).ولفت إلى أن الوزارة دشنت حملات التطعيم في مراكز رعاية المعاقين والمسنين وتقوم بالتنسيق لتقديم تطعيم (كوفيد-19) في بعض قطاعات وهيئات ووزارات الدولة والقطاعات الأمنية ومنتسبي القطاع النفطي في البلاد.