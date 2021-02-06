محليات

«الصحة»: تجهيز 15 مركزاً للتطعيم بجميع المحافظات

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أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب عن تجهيز 15 مركزاً للتطعيم في جميع محافظات الدولة؛ لتغطية أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذلك لمساندة مركز الكويت للتطعيمات في قاعتي 5 و 6.وقالت الضبيب: “إنه تم تخصيص مراكز صحية في عدد من محافظات الدولة، بناء على توصيات وخطة وزارة الصحة لتطعيم أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع، حيث سيتم غداً الأحد البدء باستقبال متلقي اللقاح في مركز المسایل جنوب البلاد ومركز النسيم بشمال البلاد”.

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