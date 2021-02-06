“الصحة”: لا وفيات بـ “كورونا”.. و846 إصابة جديدة





أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170036 دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المسجل عند 964 حالة.كما أعلنت (الصحة) شفاء 539 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد 161093 مبينة أنه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن لافتة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7ر94 في المئة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 70 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7979.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10651 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1590032 فحصا لافتا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9ر7 في المئة.وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.