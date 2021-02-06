محليات

القنصلية الكويتية في دبي تدعو المواطنين الكويتيين إلى التواصل معها فورا

منذ ساعتين
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دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في اي من الإمارات الشمالية (دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) الى ضرورة التواصل معها فورا لتسجيل بياناتهم في ظل الاجراءات الاحترازية العالمية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وشددت القنصلية في بيان صحفي على أهمية التواصل معها على الخط الساخن 00971563651212 وذلك للتنسيق مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في ظل التغيرات التي طرأت مؤخرا على حجوزات الطيران وباقي إجراءات السفر الخاصة بهم.

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