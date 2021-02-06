«الكويتية» تحصل على اعتماد «الطيران المدني» لإصدار جميع أنواع الرخص الطبية

حصل مركز طب الطيران التابع لشركة الخطوط الجوية الكويتية على اعتماد الادارة العامة للطيران المدني الكويتي لإصدار جميع انواع التراخيص الطبية التي تخص قطاع الطيران، حيث أن تلك التراخيص تمكّن العاملين من الطيارين والمضيفين والشركات في قطاع الطيران من مزاولة أعمالهم بشكل سليم في جميع أنحاء العالم.وبهذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية السيد/ عادل الصانع: “يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن منحها اعتماد الادارة العامة للطيران المدني لإصدار جميع أنواع التراخيص الطبية التي تخص العاملين من الطيارين والمضيفين وشركات الطيران الذين يزاولون مهنة الطيران بالاضافة إلى امكانية منحها للطيارين للاستخدام الشخصي وللطلبة المقبلين على دراسة الطيران، وبذلك أصبحت الخطوط الجوية الكويتية الجهة الرسمية الوحيدة في دولة الكويت التي لديها الامكانية في اصدار جميع أنواع التراخيص الطبية في قطاع الطيران والذي سيعود بدوره بالفائدة والمصلحة الكبيرة على الشركة في الفترة المقبلة وبما يحقق الاهداف والخطط التي تسعى إلى تنفيذها الادارة العليا في تطوير الطائر الازرق وجعله في مصاف شركات الطيران التجاري”.وأضاف الصانع: “حصول الخطوط الجوية الكويتية على صلاحية اصدار التراخيص الطبية جاءت نتيجة لعمل دؤوب على مدار السنوات الماضية قامت به الشركة من حيث التزامها التام بجميع التعليمات الخاصة بقطاع النقل الجوي التجاري ولمواكبتها ومتابعتها المستمرة والمتواصلة والحثيثة لكافة المقاييس والمعايير العالمية الخاصة بجميع الامور الفنية والطبية والادارية بكل ما يخص قطاع الطيران، علاوة على ذلك لما تمتلكه من خبرة طويلة في مجال الطيران منذ العام 1954 والاسس التي بنيت بايدي ابنائها الاوفياء الذين عملوا بكل جد واخلاص لبناء تلك الشركة العريقة على مدار 67 عاماً”.واختتم الصانع تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان لثقة الادارة العامة للطيران المدني الكويتي وعلى رأسها رئيس الطيران المدني معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح ، مثمناً دورهم البارز وجهودهم الملموسة في تطوير قطاع النقل الجوي التجاري في البلاد.