المجددي: على خبراء البيئة مواجهة ظاهرة «إنقراض النحل»

أكد خبير إنتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم المجددي أن النحل من الحشرات المهمه في الحياة البشرية، لذلك فإن ظاهرة إنقراض النحل لشيء مخيف، لأنه يهدد حياة البشر، وفي ضوء ذلك طالب خبراء البيئة بمواجهة تلك الظاهرة للحفاظ على الثروة الإقتصادية المتمثلة في ” النحل ” .وفي سياق متصل ، أفاد خبير تربية النحل بأن من بين 100 نوع من المحاصيل التي توفر لنا 90% من غذائنا، يتم تلقيح 70% بواسطة النحل، فـالنحل هو العنصر الأساسي في تكاثر النباتات، لأنه يعمل على نقل حبوب اللقاح من السداة الذكور إلى المدقات الإناث.وكشف المجددي خلال تصريح صحفي له عن أهم أسباب أختفاء النحل حسب أراء العلماء المتمثلة في المبيدات الحشرية والأمراض والطفيليات فضلاً عن تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري والأحوال الجوية بجانب ذبذبدات الموجات اللاسلكية. وقال : تعد حبوب لقاح المحاصيل المعدلة وراثياً سبب رئيسي في موت النحل، لأنها تضعف من مقاومته أمام عدة أنواع من الفطريات، مما يعرض خلايا النحل للسموم.وأفاد انه بحسب أراء الخبراء والمختصين فإن التعديل الجيني للنباتات قد يكون سبباً لتناقص مستعمرات النحل، لانه يؤدي إلى تحوير وراثي يتزامن مع غبار الطلع للزهور، فتلقح الزهور لتنتج ثماراً معدلة وراثياً ، فضلا عن «عث الفاروا» الذي يعد مصدر رئيسي لمرض معوي يصيب النحل ويؤدي إلى وفاته ، مشيراً الى أن إستخدام علاجات ضد هذا العث، قد تتسبب بأمراض تستدعي استخدام مضادات حيوية قد يؤدي الإفراط باستخدامها إلى خلل في الجهاز المناعي للنحل.