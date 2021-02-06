سفارة الكويت بالقاهرة تدعو المواطنين الموجودين بمصر للتواصل معها





دعت سفارة دولة الكويت بالقاهرة اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في مصر الى ضرورة التواصل معها لتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل الخاصة بهم.وقالت السفارة في بيان ان ذلك من شأنه تسهيل عملية التواصل مع المواطنين الكويتيين عند الحاجة في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الاصابات من جراء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية العالمية بهذا الخصوص.ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الموجودين في مصر إلى التواصل معها عن طريق رقمي الطوارئ التاليين: (00201210444448) (00201210444449).