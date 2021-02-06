محليات

سفارة الكويت بالقاهرة تدعو المواطنين الموجودين بمصر للتواصل معها

منذ 58 دقيقة
4 أقل من دقيقة



دعت سفارة دولة الكويت بالقاهرة اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في مصر الى ضرورة التواصل معها لتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل الخاصة بهم.وقالت السفارة في بيان ان ذلك من شأنه تسهيل عملية التواصل مع المواطنين الكويتيين عند الحاجة في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الاصابات من جراء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية العالمية بهذا الخصوص.ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الموجودين في مصر إلى التواصل معها عن طريق رقمي الطوارئ التاليين: (00201210444448) (00201210444449).

الوسوم

مقالات ذات صلة

«الوطني للثقافة»: الراحل خالد الانصاري أحد رواد الأدب والتأريخ المميزين في الكويت

منذ 4 أسابيع

«خدمات نقل الدم» تفتتح فرعا للتبرع بمستشفى «الفروانية».. ضمن خطة زيادة المخزون العام

ديسمبر 1, 2020

الداهوم: دعم المزارع الكويتي حق وواجب ونشهد بوقوفه وتصديه خلال الأزمات

منذ أسبوعين

وزير الداخلية: تشكيل لجنة مشتركة في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.. برئاسة المنفوحي

نوفمبر 8, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى