البلدية: إزالة 41 مظلة مخالفة بـ«الجليب»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بطوارئ فرع بلدية محافظة الفروانيه تنفيذ إزالة لـ41 مظلة غير مرخصة بمنطقة جليب الشيوخ بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق.وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة أحمد الشريكه، أن إزالة المظلات التي نفذها المفتشين بالفريق الرقابي والتي بلغ عددها 41 مظلة بمنطقة جليب الشيوخ جاءت في إطار الجهود التي تبذلها الفرق الرقابية بأفرع البلدية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واستغلال مساحات بدون ترخيص من قبل البلدية، موضحا أن الإزالة جاءت بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وانتهاء فترة الإنذار. وأشار الشريكه إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي بالنوبات الثلاثة لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا على أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كافة المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة سواء كانت مخالفات لمحلات أو تعديات صريحه بإستغلال مساحات على أملاك الدولة، ودعا أصحاب العقارات التعاون مع مفتشي البلدية لتأدية مهامهم والدور المنوط بهم سواء في وضع ملصق المخالفة أو تنفيذ إزالتها.