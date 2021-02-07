«الجامعة» تعلن عن التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة معيد بعثة

أعلنت جامعة الكويت عن التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة معيد بعثة للعام الجامعي 2020-2021، وذلك للحصول على بعثة دراسية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه ويتم تسليم الطلبات خلال الفترة من 7- فبراير-2021 إلى 15-إبريل-2021 لقسم البعثات (مبنى الإدارة – الدور الأول – جامعة الكويت -الخالدية) خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، ولمعرفة تفاصيل الإعلان الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:http://vpaa.ku.edu.kw/scholarships2020الرجاء حجز موعد واحد فقط لتسليم الطلب كاملاً عبر الرابط الإلكتروني التالي مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية عند الحضورhttp://vpaa.ku.edu.kw/bookapplyوفي حال وجود أي استفسار الرجاء الاتصال على الأرقام المبينة في الإعلان الموجود على الموقع الإلكتروني أعلاه ويمنع نهائياً حجز المواعيد والحضور لطلب أي استفسار.