«الخارجية» ترحب بتأكيد خطاب الرئيس الأمريكي مواصلة التعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها

‏أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيبها بما تضمنه خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جو بايدن من تأكيد ‏على مواصلة التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.كما رحبت (الخارجية) في بيان لها بتأكيد الولايات المتحدة على دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية بما فيها جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث ورحبت أيضا بتعيين تيم ليندركنغ مبعوثا للولايات المتحدة الأمريكية لليمن مشيدة بما يتمتع من خبرة ودراية كبيرتين في شؤون المنطقة واليمن.ونوهت بالجهود الكبيرة والمتواصلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل الوصول إلى الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المعتمدة (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216).وأكدت في ختام بيانها على موقف دولة الكويت الثابت والداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المشار إليها وتأكيدها المستمر لضرورة الإسراع في التوصل إلى الحل السياسي المنشود لإعادة عناصر الأمن والأمان لربوع اليمن الشقيق.