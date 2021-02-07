«الداخلية»: ‎تدريبات بالذخيرة الحية تقيمها خفر السواحل

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8-9 فبراير 2021، وذلك من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.وبينت أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميل بحري باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي، فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميل بحري.وحذرت الإدارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدة على أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب، وذلك من أجل سلامة الجميع.