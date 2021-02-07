«الرحمة العالمية» تسير قافلة طبية شاملة إلى قرى شمال كمبوديا

سيرت جمعية الرحمة العالمية قافلة طبية شاملة إلى عدد من قرى شمال كمبوديا، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين، بهدف توفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية لأهالي تلك القرى، على مدار يومين متتاليين.وفي هذا السياق، قال رئيس مكتب كمبوديا في جمعية الرحمة العالمية د. علي الراشد، إن القافلة الطبية ضمت 30 طبيباً واستشارياً في تخصصات طبية مختلفة، قدموا خدماتهم الطبية والعلاجية لأكثر من 500 مريض من كبار السن.وأوضح الراشد، أن القافلة قدمت للمرضى خدمة قياس الضغط وفحص الدم ” السكر والكوليسترول واليوريك أسيد” بالإضافة إلى الكشف العام وفحص العيون، وإجراء 100 جراحة وتوزيع 150 حقيبة إسعافية على الأسر والعوائل المحتاجة.مضيفاً أن القافلة الطبية تأتي ضمن جهود الرحمة العالمية في تقديم وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى والمحتاجين، تحقيقاً لجوانب التوعية الصحية وعلاج الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.هذا وتعمل الرحمة العالمية على دعم الجوانب الصحية والطبية للمجتمعات الأشد احتياجاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة، وضعف الخدمات الصحية في العديد من المناطق حول العالم.