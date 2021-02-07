«الصحة» تعيد تسعير الأدوية على مراحل.. تماشياً مع التسعيرة الخليجية الموحدة

قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد انها أعادت على مراحل متعددة تسعير الكثير من الأدوية بمختلف استخداماتها العلاجية تنفيذا لقرارات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي لتتماشى مع التسعيرة الخليجية الموحدة لهذه الأدوية بما يحقق المصلحة العامة للجميع.وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكويتية () ان اجمالي ما تم تخفيضه خلال السنوات الماضية هو 3786 مستحضرا دوائيا من أصل 5106 بما نسبته 74 في المئة من الأدوية.وأكد الدكتور البدر أن ال 5106 مواد هي تقريبا مجمل عدد الأدوية والمستحضرات الدوائية في دولة الكويت ومقسمة على عدة مجموعات دوائية تمت إعادة تسعير الكثير منها وفق دراسات وتوصيات مجلس الصحة لمجلس التعاون الخليجي.وأضاف ان المجموعة الأولى تتضمن 1033 دواء لعلاج القلب والغدد الصماء والعظام تم تخفيض أسعارها في أكتوبر 2015 والمجموعة الثانية احتوت على 675 دواء لعلاج الجلد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي تم تخفيض أسعارها في مارس 2016.ولفت الى أن المجموعة الثالثة احتوت 384 دواء لعلاج الجهاز العصبي وأمراض النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة تم تخفيض أسعارهم في مطلع 2017 بينما المجموعة الرابعة هي أدوية ذات الصِلة بالأمراض المعدية والعيون والمناعة والسرطان والتخدير وقد تم تخفيض أسعار 1034 دواء في شهر 8 من عام 2017.وذكر أن المجموعة الخامسة خليط من مواد علاجية لمختلف أنواع الأمراض تم فيها تخفيض أسعارها ل 295 دواء في شهر 7 لسنة 2019 والمجموعة السادسة خليط من مواد علاجية لمختلف أنواع الأمراض تم فيها تخفيض 365 دواء يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2021.وأوضح أن قسم التسعيرة التابع لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية بدأ مطلع عام 2020 الماضي بإعادة دراسة ومراجعة أسعار جميع الأدوية والمستحضرات الدوائية التي تحت تجديد التسجيل كخطوة ايجابية لمتابعة الأسعار بشكل دوري ومستمر.