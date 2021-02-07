المناور: سأتقدم وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاجراءات الحكومية لمكافحة (كورونا المتحور)

07 فبراير 2021 | | أعلن النائب د. أسامة المناور عن عزمه التقدم بطلب مع عدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة اخر تطورات كورونا المتحور وآلية تعامل الحكومة معها.

وقال المناور في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة، إن الاحداث متسارعة سواء المتعلقة بفايروس كورونا المتحور او الاجراءات الحكومية التي اتخذت الاسبوع الماضي والتي تحمل تبعات كثيرة.

واعتبر المناور أن التعاطف مع أرباب العمل الذين تضرروا كثيرا حيال هذه الاجراءات لا يكفي، ولذلك سوف يتقدم وعدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة تلك الإجراءات وآلية تعامل الحكومة مع هذا الوباء.

وأضاف أن الطلب يتضمن أيضاً مناقشة حزمة المساعدات الاقتصادية لكل اصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن الحرة، وكذلك معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

وطالب المناور الحكومة بضرورة الاستجابة وحضور الجلسة الخاصة لمناقشة الإجراءات التي ستقوم بها، معتبراً أن كل تأخير سوف يكون مردوده بالخسائر الفادحة علي للمواطنين.(ع.إ)